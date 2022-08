Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruchsversuch auf Vereinsgelände, Schlangenlinien auf Autobahn, Fahrradfahrer leicht verletzt

Heidekreis (ots)

Walsrode: Unbekannte Täter durchtrennten in der Zeit vom 06. zum 07.08.22 einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Vereinsgelände in der Verdener Straße in Walsrode. Dort versuchten sie die Tür des Verkaufsraumes aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-984480 entgegen.

Am 07.08.22 gegen 00.45 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der Autobahn A7 in Richtung Hamburg durch seine ausgefallene Fahrweise auf. Eine Kontrolle des Fahrzeugführers durch die Polizeibeamten ergab einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille. Nach einer Blutentnahme wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Poststraße in Soltau als ein Fahrradfahrer aus Richtung Marktstraße kommend, die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 68-jährige Fahrradfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte.

