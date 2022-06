Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (10.06.2022) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Parfüm und alkoholische Getränke in einem Einkaufsladen an der Eberhardstraße gestohlen zu haben. Der 57-Jährige soll gegen 12.45 Uhr die Waren im Wert von rund 300 Euro in seine Tasche gelegt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben. Ein Ladendetektiv, der den Vorfall beobachtet hatte, sprach den Tatverdächtigen an und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin den einschlägig polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen fest und führten ihn am Samstag (11.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell