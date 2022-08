POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis KW 31 05.-07.08.2022

Heidekreis (ots) - Soltau: Unbekannte Täter gelangten in der Nacht vom 03. zum 04.08.22 durch einen Zaun auf ein Grundstück in der Marktstraße in Soltau. Aus einem Holzschuppen wurde Aluminiumschrott in Form von Rollstühlen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Heidekreis Pressestelle Kathleen Schwarz Telefon: 05191 9380-104 E-Mail: ...

