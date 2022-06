Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Haardtstraße sind unbekannte Täter heute Morgen bzw. heute Vormittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im zweiten Obergeschoss wurde eine Wohnungstür aufgehebelt und dann die Wohnung durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen.

Recklinghausen:

Auf der Straße Lange Wanne wurde am Montag - zur Tageszeit - in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster zum Garten auf und durchsuchten dann das Haus. Gestohlen wurde Schmuck. Ein Nachbar konnte einen Tatverdächtigen im Garten sehen. Dieser wird wie folgt beschreiben: männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare. Bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt oder einer dunklen Jacke.

Auch auf der Herner Straße wurde eingebrochen: Am Montagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Die Einbrecher nahmen Bargeld, Goldschmuck, Parfum-Flaschen und offenbar auch ein Paar Turnschuhe sowie Bettwäsche mit.

Auf der Dortmunder Straße wurde in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung eingebrochen. Nachdem die Tür zur Wohnung gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Tat passierte zwischen 22 Uhr am Montagabend und 0.50 Uhr am Dienstag.

Auf der Jungfernheide wurden mehrere Lauben einer Kleingartenanlage aufgebrochen. Die unbekannten Täter kamen vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Polizei liegen bislang fünf Anzeigen vor. Teilweise blieb es beim versuchten Einbruch. Es fehlen allerdings auch Gartengeräte und Werkzeuge.

Wenn Verdächtiges beobachtet wurde oder jemand Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, dann bitte die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 informieren.

