Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

An einem Wohnhaus in Recklinghausen-Süd ist am späten Montagabend ein Streit eskaliert: Ein 37-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde dabei verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es gegen 22.30 Uhr Streit mit einem 46-jährigen Mann aus Recklinghausen gegeben. Dieser wird verdächtigt, den 37-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Der 46-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug - ein Messer - konnte von der Polizei sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

