Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-Jähriger fährt mit Leichtkraftrad gegen Verkehrsschild

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am frühen Sonntagmorgen (22. Mai) ein 16-jähriger Gummersbacher zugezogen, der auf der Steinmüllerallee mit seinem Leichtkraftrad gegen ein Verkehrsschild prallte. Der junge Kradfahrer war gegen 01.00 Uhr in Höhe des Amtsgerichtes beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte in der Folge gegen ein Verkehrsschild und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt an der Unfallstelle kam der 16-Jährige zur weiteren Versorgung in das Gummersbacher Krankenhaus.

