POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Nach einem Handtaschenraub am Marler City See sucht die Polizei den Täter und hofft auf Zeugenhinweise. Eine 17-Jährige aus Marl gab bei der Polizei an, am Samstagabend gegen 21 Uhr von einem unbekannten Mann am Creiler Platz bestohlen worden zu sein. Demnach saß die Jugendliche mit zwei Freundinnen auf einer Parkbank. Als sie gehen wollte, sei der Täter von hinten angerannt gekommen, habe sie ...

mehr