Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Hafenstraße wurde in einen Lagerraum eines Sportvereins eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter diverse Getränke gestohlen. Außerdem wurde die Tür der Lagerraums beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Einbruch passierte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag.

Dorsten:

Auf der Bismarckstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in eine Schule eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie zunächst, über die Haupt- und Seiteneingangstür hereinzukommen. Die Türen wurden beschädigt, blieben aber verschlossen. Anschließend warfen sie mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines Klassenzimmers ein und kletterten ins Gebäude. Dort durchsuchten sie zwei Lehrerpulte in zwei Klassenzimmern. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde bei einer Firma auf der Geschwisterstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten dann das Gebäude. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell