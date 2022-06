Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Handtaschenraub am Marler City See sucht die Polizei den Täter und hofft auf Zeugenhinweise. Eine 17-Jährige aus Marl gab bei der Polizei an, am Samstagabend gegen 21 Uhr von einem unbekannten Mann am Creiler Platz bestohlen worden zu sein. Demnach saß die Jugendliche mit zwei Freundinnen auf einer Parkbank. Als sie gehen wollte, sei der Täter von hinten angerannt gekommen, habe sie weggestoßen und ihr die Tasche aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Josefa-Lazuga-Straße. In der Handtasche war nicht nur Bargeld, sondern auch der Ausweis, eine Bankkarte und AirPods. Der Tätr wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, schwarze Cap, schwarz gekleidet. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann oder den Raub möglicherweise mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

