POL-RE: Marl/Kreis Recklinghausen: Vermisster Mann konnte wohlauf angetroffen werden - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend drei Männer festgenommen, die offensichtlich Metall stehlen wollten. Die Männer wurden gegen 18.30 Uhr auf einem Firmengelände an der Rheinstraße "auf frischer Tat" von einem Zeugen erwischt. Er konnte die Männer beobachten, wie sie Messing-Gegenstände in einen Transporter luden. Die Polizei nahm ...

mehr