Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Wallmenroth (ots)

Am 10.12.21, gegen 12:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Betzdorf eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Wallmenroth gemeldet. Die entsandten Rettungskräfte fanden vor Ort einen Küchenbrand in einem Einfamilienhaus vor. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand von einem Herd ausgegangen sein, der aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen hatte. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die im Haus befindliche Bewohnerin und ihr 8 Monate altes Kleinkind wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Kirchen gebracht. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Wallmenroth, Scheuerfeld und Betzdorf mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt anwesend.

