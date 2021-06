Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Beherztes Eingreifen von Nachbarin verhindert Brandausbreitung

Bottrop

(Li) Gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr per Notruf 112 zu einem Wohnungsbrand auf der Prosperstr. in Bottrop - Stadtmitte gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, waren im 1. Obergeschoss, auf einem Balkon, Gartenmöbel in Brand geraten. Eine Nachbarin aus dem Erdgeschoss bemerkte den Brand, machte den Bewohner der Brandwohnung auf das Ereignis aufmerksam und löschte das Feuer mittels Feuerlöscher. Restliche Glutnester wurden durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Eigentümer und Nachbarin hatten ein wenig Brandrauch eingeatmet, so dass sie vorsorglich vom Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt wurden. Glücklicherweise hatten beide keine Schäden davon getragen. Dem beherzten Eingreifen der Nachbarin ist es zu verdanken, dass der Brand auf den Entstehungsraum beschränkt blieb. Die Fensterscheibe zur Küche wies durch die Temperaturbeaufschlagung schon erhebliche Schäden auf, so dass ein Bersten der Scheibe nur noch wenige Minuten gedauert hätte. Der Brand hätte sich dann sicherlich auf die gesamte Wohnung ausgebreitet. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Für die Dauer des Einsatzes, ca. 40 Minuten, musste die Prosperstr. vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Eingesetzt waren neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Altstadt und die Berufsfeuerwehr.

