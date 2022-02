Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.02.2022, 19:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 55. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zur genannten Zeit beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Westen geparkten blauen Opel-Corsa und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Westen. Der Schaden am Opel-Corsa (linker Außenspiegel) beträgt ca. 350 Euro. Der unbekannte Verursacher müsste durch den Kontakt einen Schaden am rechten Außenspiegel davongetragen haben. Der Vorfall ereignete sich während der Fahrzeugbesitzer seinen Wagen entlud und kurz nicht am Fahrzeug war.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. |pizw

