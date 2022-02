Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Werkzeuge von Baustelle in der Alleestraße entwendet

Am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 09:20 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter Werkzeuge und Bauuntensilien aus einem Raum des Anwesens Alleestraße 56. Dieser Raum ist nur über den Hinterhof zu erreichen. Welche Werkzeuge im Einzelnen entwendet wurden, steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

