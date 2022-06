POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Seniorenzentrum - Tresor gestohlen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 02.06.2022, ist in einen Zimmereibetrieb in Bonndorf eingebrochen worden. Mehrere Tatverdächtige dürften zur Nachtzeit gewaltsam in das Betriebsgebäude eingedrungen sein, das im Industriegebiet am Ortsrand von Bonndorf in Richtung Münchingen liegt. Sie räumten das Gebäude leer. Alle Maschinen und sogar zwei ...

