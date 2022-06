Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruch in Zimmereibetrieb - wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 02.06.2022, ist in einen Zimmereibetrieb in Bonndorf eingebrochen worden. Mehrere Tatverdächtige dürften zur Nachtzeit gewaltsam in das Betriebsgebäude eingedrungen sein, das im Industriegebiet am Ortsrand von Bonndorf in Richtung Münchingen liegt. Sie räumten das Gebäude leer. Alle Maschinen und sogar zwei Fertigtreppen wurden mitgenommen. Zum Abtransport kam auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug (Lkw) zum Einsatz. Von einem Lieferwagen der Zimmerei stahlen die Einbrecher die WT-Kennzeichen, die sie vermutlich an ihrem eigenen Transportfahrzeug anbrachten. Der Diebstahls- und Gebäudeschaden ist enorm und dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und Fahrzeuge.

