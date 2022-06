Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall am Zebrastreifen - mehrere Schüler verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Bahnhofstraße hat es heute Vormittag einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Mehrere Schüler wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 11-jähriger Junge aus Castrop-Rauxel gegen 9.15 Uhr über den Zebrastreifen laufen. Ein 47-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Der 11-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Durch das abrupte Bremsmanöver wurden allerdings auch neun Kinder (im Alter von 8 bis 10 Jahren, alle aus Castrop-Rauxel) und eine 60-jährige Frau (Lehrerin) im Bus verletzt. Die Allermeisten konnten nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder entlassen werden. Der Großteil wurde von den Eltern in Empfang genommen. Der 11-Jährige und ein weiteres Kind kamen zur weiteren Untersuchung/Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

