POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B235

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Habinghorster Straße/Pallasstraße sind heute Morgen zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 25-jähriger Mann aus Marl, der gegen 7.05 Uhr auf der Habinghorster Straße/B235 Richtung Obercastrop unterwegs war, an der Kreuzung nach links auf die Pallasstraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Bochum auf der B235 weiter geradeaus in Richtung Habinghorst. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden 25-Jährigen leicht verletzt, sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern noch an. Möglicherweise ist einer der Beiden bei "Rot" über die Ampel gefahren. Die Unfallstelle musste für rund eine Stunde gesperrt werden, was für Verkehrsbehinderungen sorgte. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

