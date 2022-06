Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Parkendes Auto angefahren

Vreden (ots)

Einen erheblichen Sachschaden hat ein unbekannter Verursacher am Freitag am Vormittag in Vreden an einem parkenden Auto angerichtet. Zurück blieb an der Straße Wissing Esch ein beschädigter grauer Opel. Lackreste deuten darauf hin, dass der Verursacher ein weiß lackiertes Fahrzeug fuhr. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell