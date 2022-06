POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Anhänger gestohlen

Velen (ots) - Einen roten Motorroller vom Typ Keeway B59 haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Velen gestohlen. Das Fahrzeug hatte verschlossen auf einem Grundstück an der Stettiner Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) ...

mehr