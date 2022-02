Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfälle auf der BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg

Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei Folgeunfällen und einer getöteten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 56-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW VW nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Infolgedessen geriet der PKW ins Schleudern und kam auf dem Hauptfahrstreifen quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich dann unvermittelt fußläufig über die Mittelschutzplanke vom Unfallort und lief in die Richtungsfahrbahn Hamburg. Dort wurde er von einem PKW erfasst. Der 56-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 40jährige PKW-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock.

In der Richtungsfahrbahn Berlin fuhren zwei Fahrzeuge über Trümmerteile und waren nicht mehr fahrbereit. So mussten insgesamt vier Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schwerin kam die DEKRA zur Untersuchung der Unfallstelle zum Einsatz. Im Zuge der Bergungsarbeiten und der Untersuchung durch die DEKRA wurde die BAB 24 in Richtung Berlin für eine Stunden voll gesperrt. In Richtung Hamburg dauert die Sperrung voraussichtlich bis 04:00 Uhr an.

Marvin Gramsch Polizeikommissar Autobahnverkehrspolizeirevier Stolpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell