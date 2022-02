Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gasverpuffung in Evershäger Wohnung

Rostock (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr ein lauter Knall und Feuer aus einer Wohnung der Rostocker Maxim-Gorki-Str. gemeldet. Vor Ort dann ein Brand und mehrere geborstene Scheiben in der betreffenden Wohnung festgestellt. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung, die gegen 19:55 Uhr beendet war. Die Bewohner der Wohnung konnten diese unverletzt verlassen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Mieter, zwei Erwachsene und ein 8jähriges Kind, kamen andernorts unter. In der Zeit der Löscharbeiten musste vorübergehend der Busverkehr umgeleitet werden.

Der Kriminaldauerdienst führte eine erste Brandortuntersuchung durch. In deren Ergebnis ergibt sich der Verdacht, dass das Geschehen mit der Gasanlage bzw. einem Gasgerät in Verbindung stehen könnte. Hierzu sind jedoch noch weitere Untersuchungen erforderlich. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

PHK Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

