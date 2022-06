POL-BOR: Velen - Roten Roller entwendet

Gronau (ots) - Auf Kupfer abgesehen hatten es Diebe in zwei Fällen in Gronau: Die Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag ein Fallrohr an einem Wohnhaus am Kastanienweg und in der Nacht zum Samstag drei weitere an einem Verbrauchermarkt an der Straße Auf der Sunhaar im Ortsteil Epe. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

