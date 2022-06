Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zusammenstoß beim Abbiegen

Velen (ots)

Auf der Holthausener Straße in Velen-Ramsdorf sind am Samstag gegen 15.25 Uhr zwei Pkw kollidiert. Ein Velener war in Richtung B525 unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei stieß der 57-Jährige mit dem entgegenkommenden Auto einer 58-jährigen Südlohnerin zusammen. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (to)

