Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Lkrs.VS) 19-Jähriger kommt von der Straße ab

Niedereschach (ots)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag auf der Landesstraße zwischen Fischbach und Niedereschach von der Straße abgekommen. Sein Citroen hat sich im Anschluss überschlagen. Grund für den Unfall war vermutlich ein Fahrfehler, bei dem das rechte Vorderrad des Kleinwagens in den unbefestigten Seitenstreifen geriet. Beim Gegenlenken kam es zum Übersteuern, wodurch das Auto außer Kontrolle geriet. Der Fahrer zog sich eine leichte Armverletzung zu. Seine minderjährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Schaden an dem Auto beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell