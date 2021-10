Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkrs. RW) Einbrecher im "Kickertreff"

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein ungebetener Gast ist in der Nacht zum Sonntag in das Vereinsheim des SV Sulgen im Wittumweg eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag feststellte, schlug der Unbekannte eine Scheibe ein und kletterte danach in den Innenraum. Einer ersten Nachschau zufolge dürfte der Einbrecher eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet haben. Den Schaden am Gebäude bezifferte die Polizei, die Blutspuren am Fenster sicherte, auf rund 1000 Euro. Ob der Einbruch mit einer Beschädigung der Scheibe Anfang September zusammenhängt, ist noch unklar. Die Polizei Schramberg bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 07422 27010.

