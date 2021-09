Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen nach Einbruch in der Haydnstraße gesucht

Quakenbrück (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagabend (20.30 Uhr) ist ein Mehrparteienhaus in der "Haydnstraße" in Visier von Unbekannten geraten. Auf einem leicht erhöhten Balkon hebelten die Täter ein Fenster gewaltsam auf und drangen in die Erdgeschosswohnung ein. Im Inneren suchten die Diebe nach Wertgegenständen und nahmen schließlich diverse Elektrowerkzeuge und weiteres Material an sich. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell