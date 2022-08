Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Einbruch in Friedhofskapelle; Hodenhagen: Registrierkasse entwendet; Heidekreis: Neue Betrugsmasche; Walsrode: Unfall mit drei Verletzten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.08.2022 Nr. 1

09.08./Einbruch in Friedhofskapelle

Buchholz/A.: Im Zeitraum zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 07:45 Uhr brachen unbekannte Täter eine Eingangstür zur Friedhofskapelle am Horstweg auf und gelangten so in das Gebäude. Aus einem Abstellraum wurden ein Laubbläser sowie ein Freischneider der Marke Stihl entwendet. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Stehlgutes nimmt die Polizei Schwarmstedt, Tel. 05071/800350 entgegen.

09.08./Registrierkasse entwendet

Hodenhagen: Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Montag zu Dienstag in ein Café in der Heerstraße. Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Café ein. Sie entwendeten eine Registrierkasse, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hodenhagen 05164/802550 zu melden.

10.08./ Neue Betrugsmasche

Heidekreis: Das Internet bietet viele Möglichkeiten: Einkaufen, Bankgeschäfte erledigen, Nachrichten versenden, und das alles bequem von zu Hause aus. Diese Möglichkeiten nutzen aber auch Betrüger gern für ihre Geschäfte. Über immer wieder neue Wege versuchen sie, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, professionell und oft schwer zu durchschauen. Aktuell warnt die Polizeiinspektion Heidekreis vor einer Betrugsmasche über Verkaufsportale. Die Geschädigten inserieren Artikel zum Verkauf, woraufhin sich ein vermeintlicher Interessent meldet, der den Artikel über die Bezahlfunktion "Sicheres Bezahlen" erwerben möchte. Nach Bestätigung dieser Bezahlmöglichkeit über das Kleinanzeigenportal erhalten die Opfer eine SMS, in der die Zahlung bestätigt wird. In dieser SMS ist jedoch auch ein Link enthalten, der für den Erhalt des Geldes angeklickt werden soll. Über diesen Link erfolgt dann die Weiterleitung zu dem vermeintlichen Kleinanzeigenportal, wo dann die Kreditkartendaten eingegeben werden sollen, um den Betrag zu erhalten. Leider kommt es aber anstatt zu der Zahlung des Geldes zu diversen Abbuchungen vom Kreditkartenkonto aufgrund der übermittelten Daten. Die Polizei rät daher: Überprüfen Sie die Internetseiten genau, seien Sie kritisch bei der Eingabe Ihrer persönlichen Daten und vermeiden Sie das Anklicken von zweifelhaften Links. Geben Sie stattdessen die entsprechende Homepage direkt in die Adresszeile des Browsers sein. Damit verhindern Sie, ungewollt auf falsche Seiten weitergeleitet zu werden. Sollten Sie dennoch einmal Ihre Daten auf zweifelhaften Seiten eingegeben haben, überprüfen Sie Ihre Kontoabbuchungen, kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre Bank und informieren Sie die Polizei. Für Fragen rund um das Thema steht das Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191/9380-108 zur Verfügung.

09.08./Unfall mit drei Verletzten

Walsrode: Auf der B 209 an der Einmündung zur Kreisstraße135 nach Üetzingen kam es gestern Nachmittag gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 24-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Frauen und ein 7-jähirges Kind leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt 12.000 Euro.

