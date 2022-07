Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Freitag, 08. Juli 2022 auf Samstag, 09. Juli 2022, bis circa 9:30 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Außenbereich einer Gaststätte an der Holler Landstraße in Hude aufgebrochen.

Aus dem Zigarettenautomaten wurde die gesamte Tabakware entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell