Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 09.07.2022

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Am 08.07.22, in der Zeit von 04..00 - 04.04 Uhr, hebeln unbekannte Täter in Ganderkesee, Birkenheider Straße einen dortigen Zigarettenautomat auf. Aus dem Inneren wird der Großteil der Zigaretten und des Bargeldes entwendet. Zur Höhe des Wertes des erlangten Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe am Automaten wird mit etwa 300 Euro beziffert.

Ganderkesee: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am 08.07.22, um 12.40 Uhr, wird in Ganderkesee, in der Grüppenbührener Straße ein PKW der Marke Daimler Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 46-jährige Fahrzeugführer steht augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein diesbezüglicher Test verläuft negativ. Weiterhin ergibt die Überprüfung , dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Eine Blutprobe wird entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Wildeshausen: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Am 08.07.22, um 07.55 Uhr, kommt es in der Wildeshauser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger befährt mit seinem PKW Ford die Ahlhorner Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtig an der dortigen Kreuzung nach links in die Heemstraße einzubiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden PKW VW Polo, der seinerseits von einem 55 jährigen Fahrzeugführer geführt wird. Im Kreuzungsbereich kommt es dann zum Zusammenstoß, wobei der 19 jährige schwer verletzt und in das Krankenhaus Johanneum eingeliefert wird. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell