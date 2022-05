Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Tankstelle

Am Montag, 23. Mai 2022, gegen 2.20 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Tankstelle in der Straße Hohe Ufer ein und entwendeten diverse Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto in unbekannte Richtung. Bei dem Pkw handelte es sich um einen silbernen Mercedes. Zwei der Personen waren männlich, ca. 180cm groß und mit dunklen Steppjacken, Hosen und Schuhen bekleidet. Beide trugen eine Sturmhaube. Einer der beiden Personen hatte zusätzlich eine Sonnenbrille und Handschuhe getragen. Die dritte Person wartete im Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Transporter aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Mai 2022, 21.00 Uhr, und Sonntag, 22. Mai 2022, 01.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Transporter auf und entwendeten diverse Werkzeugmaschinen. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt im Alten Schulweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Transporter aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Mai 2022, 19.00 Uhr und Sonntag, 22. Mai 2022, 6.30 Uhr, gingen bislang unbekannte Personen einen Transporter im Windhorster Eck an und entwendeten akkubetriebene Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Mai 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 22. Mai 2022, 6.30 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person mit einem Gullideckel die Heckscheibe eines Audi A4, welcher in der Flämischen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 22. Mai 2022, 14.43 Uhr fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Vechta auf der Varrelbuscher Straße in Richtung Beverbrucher Straße, als ein 21-jähriger Autofahrer aus Hatten aus der Straße Zur Schlagge nach links auf die Varrelbuscher Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Bei dem Unfall wurde der 26-jährige Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Molbergen versuchte am Sonntag, 22. Mai 2022, um 17.27 Uhr, sein Fahrzeug in der Hohen Feldstraße anzuschieben. Dabei verlor er schiebenderweise die Kontrolle und prallte mit dem Motorrad gegen einen Pfeiler, wobei er leicht verletzt wurde.

Drantum - Ungeplante Außenlandung

Am 22. Mai 2022, um 17.15 Uhr, kam es auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Industriegebiet der Ecoparc-Allee zu einer ungeplanten, witterungsbedingten Sicherheitslandung eines Segelfliegers. Der 50-jährige Pilot blieb dabei unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu keinen Sach- oder Personenschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell