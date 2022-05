POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 22.05.2022

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 21.05.2022, 11:55 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Vechta mit einem PKW die Lange Straße in Vechta, OT Langförden. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Samstag, 21.05.2022, 13:55 Uhr befuhr ein 82-Jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Friesenstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 24-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 1300EUR.

Langförden - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind -

Am Samstag, 21.05.2022; 14:30 Uhr, fuhr ein 8-jähriges Kind mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Van-Gogh-Straße in Langförden. Hierbei touchierte das Kind mit seinem Fahrrad einen entgegenkommenden PKW einer 55-jährigen Langfördenerin und stürzte auf die Fahrbahn. Das Kind wurde leicht verletzt und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Neuenkirchen- Vörden - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, den 21.05.2022 gegen 09:30 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 22-jährigen Riester der mit seinem Pkw auf der Straße Hörster-Heide unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im KH Damme durchgeführt. Die Fahrerlaubnis wurde vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Mann wird jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neuenkirchen - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 20.05.2022, 18-00 Uhr bis Samstag, 21.05.2022, 0.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen mit einem Riegelschloss verschlossenen Schuppen in der Westerhauser Straße ein. Dort entwendeten sie drei Kettensägen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3200 Euro.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 21.05.2022 gegen 07.00 Uhr, wird der Polizei ein Pkw gemeldet indem eine Person zusammengesackt sitzen solle. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer den Pkw unter dem Einfluss alkoholischer geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Mann wird jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Freitag, 19.05.22, wurde in der Zeit von 15.40 Uhr bis 20.00 Uhr ein schwarzer Kleinwagen der Marke VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe durch einen anderen PKW beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter 05491/999360.

Damme - Sachbeschädigung

Am Freitag, 20.05.2022, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine 1m mal 2m große Glasscheibe eines Bushäuschens in der Schützenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme, Tel.: 05491999360 zu melden

Dinklage - Körperverletzung

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 03: 00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Langen Straße zu einer Körperverletzung. Dabei schlug ein 29-jähriger aus Dinklage einem 33-jährigen aus Dinklage ohne ersichtlichen Grund mit der Faust gegen den Kopf. Der 33-jährige wurde dadurch leicht verletzt.

