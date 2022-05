Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 20/21.05.2022

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 20.05.2022, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Küstermeyerstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 20.05.2022, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger Lohner mit einem Pkw die Bakumer Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherung

Am 20.05.2022, gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Steinfeld mit einem Pkw die Nieberdingstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Haftpflichtversicherung für den Pkw erloschen ist. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Urkundenfälschung/ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz-

Am 20.05.2022; 10:10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Visbeker mit seinem PKW Opel die Straße Kokenmühle in Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht dem Fahrzeug zugeordnet und das Fahrzeug nicht mehr pflichtversichert war. Die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, da der Fahrer angab, nach der Kontrolle weiterfahren zu wollen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz-

Am 20.05.2022; 23:31 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Visbeker mit seinem Kleinkraftrad die Straße Varnhorn in Visbek, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass der 16-jährige alkoholisiert und das Fahrzeugt nicht mehr pflichtversichert war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

