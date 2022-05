Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 15. Mai 2022, zwischen 14.00 Uhr und 18.55 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Greens, welches unverschlossen an einem Freibad in der Hopener Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Mai 2022, und Sonntag, 15. Mai 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen-Sportfahrrad der Marke Conway, welches unverschlossen an einem Hauseingang in der Straße Bremer Tor stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 18.Mai 2022, zwischen 14.15 Uhr und Mittwoch, 18. Mai 2022, 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damensportrad der Marke Conway vom Bahnhof im Kleinen Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Feuer im Altpapiercontainer

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 22.39 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Altpapiercontainer in der Turmstraße zu einem Brand. Dadurch verbrannte Altpapier und der Plastikdeckel wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr Vechta löschte den Brand.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, zwischen 11.00 Uhr und 13.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug in der Brinkstraße im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten BMW 318d und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 12.34 Uhr, wartete eine 24-jährige Autofahrerin aus Damme an einer roten Ampel auf der Rechtsabbiegerspur auf dem Südring/Vördener Straße. Eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Damme querte die Straße Südring von links, obwohl die Ampel für Fahrradfahrer rot zeigte. Als die Autofahrerin anfuhr, da ihre Ampel grün zeigte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 13.50 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Oldenburg auf der Straße Feldmannskamp in Richtung Windallee. Zeitgleich fuhr eine 24-jährige Fahrradfahrerin aus Osnabrück auf dem Geh-/Radweg der Windallee von der Universitätsstraße kommend. In Höhe der Einmündung wollte die Autofahrerin nach rechts auf die Windallee abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrerin. Die 24-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

