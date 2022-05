Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Scheune

In der Zeit zwischen Dienstag, den 17. Mai 2022, 20:00 Uhr, und Mittwoch, den 18. Mai 2022, 19:45 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in eine Scheune in der Straße Ahe ein. Im selben Tatzeitraum kam es in derselben Straße zu einem weiteren Einbruch in eine Garage. Auch hier verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt. Hier wurde ein Elektrogerät im Wert von 1500EUR entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 15:35 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW sowie nicht für das Fahrzeug ausgegebenen, entstempelten Kennzeichen den öffentlichen Verkehrsraum. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 17. Mai 2022, um 19:17 Uhr, kam es auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige E-Bike Fahrerin befuhr den dortigen Radweg in Richtung Lagemanns Hof. Auf Höhe der Einmündung "Lagemanns Hof" stand ein PKW mittig auf dem Radweg. Als die 66-jährige an dem PKW vorbei fahren wollte setzte der PKW zur Weiterfahrt an, wodurch die 66-jährige stürzte. Der Fahrer des PKW entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (Zeugenaufruf)

Am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 17:05 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähirger Mann aus Damme beabsichtigte, von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Eine 35-jährige Fahrradfahrerin aus Bakum befuhr zur gleichen Zeit den Fuß- und Fahrradweg, es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin über die Motorhaube zu Boden fiel. Zeugen des Geschehens werden gebeten, die Polizei in Steinfeld unter 05492960660 zu Kontaktieren.

Verkehrsunfall in Holdorf - eine leicht verletzte Person

Am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 21:50 Uhr, kam ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Bissendorf in Holdorf, Ihorst, mit seinem Pkw nach links von der Straße ab. Der Pkw wurde durch eine dort befindliche Schutzplanke in die Luft katapultiert und schleuderte in den dortigen Graben. Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Pkw-Fahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Gesamtschaden: 15.000 EUR

