Cloppenburg/Vechta (ots) - Bei einem Großbrand am Mittwoch (18.05.2022) in Bakum (Landkreis Vechta) entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen brach gegen 15.15 Uhr in einem Holzlager (Palettenlager) in Bakum, Daimlerstraße, das Feuer aus. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer schon über eine große Fläche des Lagers ausgebreitet. Die ...

mehr