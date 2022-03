Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-Jähriger leistet bei vorläufiger Festnahme durch Bundespolizei erheblichen Widerstand - 2 Beamte wurden leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Samstagmorgen leistete ein 17-jähriger Marokkaner bei der Mitnahme zur Dienstelle am Aachener Hauptbahnhof erheblichen Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Der 17-Jährige lag auf einer Sitzbank in der Vorhalle, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Bei der Kontrolle konnte er keine Ausweispapiere vorlegen. Der Aufforderung den Beamten zur Dienststelle zu folgen, wiedersetzte er sich durch lautstarkes Schreien und beleidigte eine Beamtin, so dass er zwangsweise durch die Streife getragen werden musste. Auf Höhe eines Schnellrestaurants trat und schlug er auf die Beamten ein und verletzte zwei leicht. Sie brachten ihn zu Boden und fesselten ihn mit Handschellen. Danach verbrachten sie ihn zur Wache. Auf der Wache wurde er auf aktuelle Fahndungsersuchen hin überprüft. Hierbei wurden 4 Aufenthaltsermittlungen in Strafsachen wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und der Leistungserschleichung von den Staatsanwaltschaften Lörrach, Münster, Bremen und Köln festgestellt. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm zudem noch ein Verschlusstütchen mit Marihuana und ein Semesterticket, welches nicht auf seinem Namen ausgestellt war, aufgefunden. Beides wurde sichergestellt. Er wurde in Sachen unerlaubte Einreise, Unterschlagung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige gebracht. Im Anschluss wurde er an eine Bereitschaftsfamilie des Jugendamtes übergeben. In Zukunft wird er sich wegen der zahlreichen Straftaten vor der Justiz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell