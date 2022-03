Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise gescheitert - Bundespolizei nimmt 29-jährigen Mann fest

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (18.03.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein deutscher Reisender zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Kairo/Agypten vorstellig. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 29-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Bonn hatte bereits im Oktober 2018 einen Haftbefehl wegen Betruges in elf Fällen gegen den in Königswinter lebenden Mann erlassen. Die Restersatzfreiheitsstrafe von 112 Tagen konnte der Verurteilte jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.904 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Auf Grund des Zeitverzuges konnte der Mann seinen Flug nach Kairo jedoch nicht mehr antreten, da dieser bereits gestartet war.

