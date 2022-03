Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall B 27; Nachmeldung und Sachverhaltskorrektur; Gutachter nimmt Unfallstelle nochmals in Augenschein; ab 10.00 Uhr wird die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt

Nachdem es gestern Morgen gegen 08.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 27 zwischen Albungen und Strahlshausen kam und im Rahmen der folgenden Unfallermittlungen mehrere Zeugen befragt und auch erste Spuren ausgewertet werden konnten, ist entgegen der gestrigen Mitteilung offenbar die 69-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf die mutmaßliche Unfallverursacherin.

>>Abschließender Unfallhergang

Demnach befuhr also die 69-Jährige die Bundesstraße aus Richtung Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf und kam dann aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie zunächst seitlich mit dem Pkw eines 47-Jährigen aus Bovenden kollidierte, der in Richtung Weidenhäuser Kreuz unterwegs war. Der 47-Jährige geriet laut Unfallbericht ins Schleudern, kam seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei auch einen Leitpfosten.

Die 69-Jährige kollidierte ihrerseits dann frontal mit dem Pkw der 58-jährigen Frau aus Rosdorf, die hinter dem Wagen des 47-Jährigen ebenfalls in Fahrrichtung Weidenhäuser Kreuz unterwegs war.

Die beiden 69 und 58 Jahre alten Unfallbeteiligten sind beide schwer verletzt worden. Weitere Einzelheiten zu den Verletzungen liegen aktuell nicht vor.

Mittlerweile sind auch die Sachschäden abschließend beziffert. Demnach Beläuft sich der Schaden am Pkw der 69-Jährigen auf etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der 58-Jährigen wird auf 20.000 Euro beziffert. Etwas geringer fiel der Schaden am Fahrzeug des 47-Jährigen aus, der bei ca. 3000 Euro liegt.

>> Heute um 10.00 Uhr nochmals kurzzeitig Vollsperrung; Gutachter nimmt weitere Untersuchungen vor

Wie die Beamten der Polizei in Eschwege mitteilen, wird am heutigen Donnerstagmorgen der seitens der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter nochmals die Unfallstelle in Augenschein nehmen und weiter Untersuchungen durchführen. Zu diesem Zweck wird temporär nochmals eine Vollsperrung notwendig sein. Diese wird voraussichtlich 30 Minuten dauern.

Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Schwerverkehr, wird daher gebeten, die Örtlichkeit nach Möglichkeit zu umfahren.

