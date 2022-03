POL-ESW: Betrüger locken mit "Gewinnversprechen"; Opfer erkennt Betrugsmasche; Polizei gibt Tipps

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebe stehlen schwarzen Audi A 6 von Privatgrundstück in Meißner; Polizei sucht Zeugen Ein böses Erwachen erwartete die Besitzer eines hochwertigen Audi A 6 am Mittwochmorgen in der Gemeinde Meißner. Unbekannte hatten das Fahrzeug über Nacht von einem Privatgrundstück in der Gartenstraße in Abterode geklaut, wo das Auto unter einem Carport abgestellt war. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 30.000 Euro beziffert. Das Auto hat die ...

mehr