POL-ESW: Pressebericht 30.03.2022

Polizei Eschwege

Diebe stehlen schwarzen Audi A 6 von Privatgrundstück in Meißner; Polizei sucht Zeugen

Ein böses Erwachen erwartete die Besitzer eines hochwertigen Audi A 6 am Mittwochmorgen in der Gemeinde Meißner. Unbekannte hatten das Fahrzeug über Nacht von einem Privatgrundstück in der Gartenstraße in Abterode geklaut, wo das Auto unter einem Carport abgestellt war. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 30.000 Euro beziffert. Das Auto hat die amtlichen Kennzeichen ESW-EC 166. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend 23.30 Uhr und Mittwochmorgen 07.15 Uhr. Die Polizei in Eschwege hat jetzt Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet in dem Fall um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Dienstag wurde bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf eine Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug zur Anzeige gebracht, die sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntagnachmittag 14.00 Uhr ereignet hat. Demnach haben Unbekannte in der Konrad-Adenauer-Straße in BSA einen schwarzen Mercedes Benz (E-Klasse) im Bereich der hinteren, rechten Tür zerkratzt und dadurch einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl und Sachbeschädigung an zwei Pkw; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Sontra haben am Dienstag Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in Altefeld von zwei im Birkenweg abgestellten Kraftfahrzeugen die amtlichen Kennzeichen geklaut hatten. Zudem stachen die Unbekannten an den Autos jeweils 3 von 4 Reifen platt. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Montagabend 22.30 Uhr und Dienstagvormittag 11.30 Uhr. Bei den betroffenen Autos handelt es sich um einen grauen Daihatsu G3 mit dem amtlichen Kennzeichen OF-WE 702 und einen grünen Toyota mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-RR 858. Der Stehlschaden bzgl. der geklauten Kennzeichen wird auf 100 Euro beziffert, der Sachschaden wegen der zerstörten Reifen beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Getränkemarkt; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 100 Euro haben Unbekannte bei einem Getränkemarkt im Mühlweg in Hessisch Lichtenau angerichtet. Die Täter warfen mit einem Stein mutwillig eine Fensterscheibe ein. Der Vorfall geschah zwischen Dienstagabend 18.45 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

