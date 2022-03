Polizei Eschwege

POL-ESW: Seniorin wird von Trickdiebin bestohlen; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Montagmittag ist offenbar eine weibliche Trickdiebin in Eschwege unterwegs gewesen, die sich unter dem Vorwand eine Spendensammlerin zu sein, u.a. Zugang zu der Wohnung einer 89-jährigen Seniorin verschafft hat, die in einer Seniorenresidenz in der Straße "Vor dem Brückentor" wohnhaft ist.

Demnach gab sich die besagte Frau als Spendensammlerin aus und konnte ihr Opfer mit der Bitte um ein Glas Wasser dazu bewegen, sie in deren Wohnung zu lassen. Hier klaute die unbekannte Frau in einem unbeobachteten Moment u.a. zwei goldene Halsketten, eine Perlenkette und zwei Fingerringe im Wert von etwa 300 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr.

>>Beschreibung:

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

-weiblich -südländisches Aussehen -rundes Gesicht -dunkle, lockige Haare zum Zopf gebunden -normale Statur -dunkle Kleidung

Die Frau soll noch an weiteren Wohnungstüren geklingelt haben. Die Polizei bittet daher um weitere Hinweise zu der unbekannten Täterin unter der Nummer 05651/925-0.

>>Tipps:

-Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung

-Lassen Sie Personen, die eine Notlage vorgeben und z.B. nach einem Glas Wasser verlangen so lange vor der geschlossenen Tür warten

-Die Frage nach einem Glas Wasser, einem Zettel o.ä. wird von Trickdieben häufig nur als Vorwand benutzt, um in eine Wohnung gelassen zu werden

-weitere Tipps erhalten sie auch unter www.polizei-beratung.de

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell