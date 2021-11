Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann angefahren - BMW-Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen BMW, der heute Vormittag einen Mann angefahren haben soll und danach geflüchtet ist. Ein 66-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick ging nach dem Unfall zur Wache und zeigte den Fall an. Demnach wurde der Fußgänger gegen 11.30 Uhr auf dem Kaiserwall von einem weißen BMW angefahren. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt, er wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der gesuchte Fahrer konnte nicht näher beschrieben werden - nur soviel: Er soll männlich gewesen sein, mit kurzen Haaren. Teile des Kennzeichens sind bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem gesuchten Autofahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

