POL-HB: Nr.:0184--Vorstellung neuer Polizeiboote- Einladung für Medienvertreter und Medienvertreterinnen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Anleger am Vegesacker Museumshafen Zeit: 31.03.2022, 10:00 Uhr

Die Polizei Bremen lädt für Donnerstag, 31.03.2022 um 10:00 Uhr, zur Taufzeremonie ein. Herr Polizeipräsident Dirk Fasse wird zusammen mit dem Leiter der Abteilung Wasserschutzpolizei Bremen, Herrn Polizeidirektor Uwe Old, drei neue Boote der Polizei Bremen vorstellen. Der Präsident der Bürgerschaft, Herr Frank Imhoff, wird ebenfalls erwartet.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich um 10:00 Uhr im Bereich des Anlegers im Vegesacker Museumshafen einzufinden. Bitte melden Sie sich vorab per Mail in der Pressestelle der Polizei unter pressestelle@polizei.bremen.de an.

Weiterhin wird darum gebeten, die aktuell geltenden Hygieneregeln vor Ort einzuhalten.

