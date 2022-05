Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 19. Mai 2022, gegen 16.15 Uhr befuhr eine 67-jährige Saterländerin mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Rad ins Rutschen und stürzte gegen einen seitlich geparkten PKW. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Barßel- Rollerfahrer entzieht sich einer Kontrolle durch Flucht

Am 19. Mai 2022, gegen 11.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Ankerstraße aus E-Fehn kommend in Richtung Barßel. Hinter ihm befand sich eine Streifenwagenbesatzung. Als das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, flüchtete der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in ein angrenzendes Wohngebiet und gefährdete hierbei ein auf Straße spielendes Kind. Im Bereich einer Sackgasse fuhr er an dortigen Sperrbake vorbei, flüchtete in ein angrenzendes Torfgebiet und beleidigte eine Polizeibeamtin. Da der Fahrer und dessen 21-jährige Beifahrerin zuvor mit ihrem Fahrzeug auf einem Tankstellengelände waren, konnten sie anhand der Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Gegen den Fahrer, der zudem nicht im Besitz eines gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

