Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch Beamte der Polizei Cloppenburg wurde am Samstag, 21.05.2022, um 19:55 Uhr ein PKW auf der "Emsteker Straße" in Cloppenburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Remscheid war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 21.05.2022, um 16:30 Uhr ereignete sich auf der "Lange Straße" im Molberger Ortsteil Grönheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Lorup wollte mit ihrem PKW von der Straße "Am Kreuzberge" kommend auf die "Lange Straße" auffahren und übersah dabei einen von rechts kommenden 61-jährigen Radfahrer aus Friesoythe. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 21.05.2022, gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg in Molbergen, "Hinter dem Dweracker", ein Elektro-Quad. Der 32-jährige Fahrer aus Molbergen konnte für das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Zudem hatte die 44-jährige Begleiterin des Fahrers zuvor zugelassen, dass ein 9-jähriges Kind das Quad eigenverantwortlich führte. Die Weiterfahrt mit dem Elektro-Quad wurde untersagt und gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell