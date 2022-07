POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der Dinklager Straße in Lohne +++ Strafverfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, als er beim Verlassen der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Vechta verunfallte. Ein 65-jähriger Mann aus Island befuhr mit seinem Motorrad am Freitag, 08. Juli 2022, gegen 15:10 Uhr, die Richtungsfahrbahn Osnabrück und beabsichtigte, diese an der ...

mehr