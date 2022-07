POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 09.07.2022

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Am 08.07.22, in der Zeit von 04..00 - 04.04 Uhr, hebeln unbekannte Täter in Ganderkesee, Birkenheider Straße einen dortigen Zigarettenautomat auf. Aus dem Inneren wird der Großteil der Zigaretten und des Bargeldes entwendet. Zur Höhe des Wertes des erlangten Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe am Automaten wird mit ...

mehr