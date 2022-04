Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar- Holzhausen

Lkr. Rottweil) Verpuffung in einer Maschine löst Feuerwehreinsatz aus (21.04.2022)

Holzhausen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, in einer Firma in der Heubergstraße gekommen, nachdem es in einer Maschine zu einer Verpuffung gekommen war. Die Interne Selbstlöschanlage im Aggregat aktivierte sich und löste gleichzeitig einen Brandmeldealarm bei der "Integrierten Rettungsleitstelle" aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Sulz und Holzhausen waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

