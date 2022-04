Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei findet bei Durchsuchung in Sulz am Neckar Drogen (16.04.2022)

Sulz am Neckar / Lkr. Rottweil (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sulz am Neckar hat die Polizei Oberndorf am Samstagnachmittag Drogen gefunden. Eigentlich wollten die eingesetzten Beamten ein beim Polizeirevier Oberndorf als Fundsache abgegebenes Mobiltelefon dem ermittelten Eigentümer zurückgeben. Nach dem Klingeln stellten sie an der Wohnungstür allerdings starken Marihuanageruch fest. Über die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte die Polizei einen richterlich und schließlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen, welches von einer 30-jährigen Frau und deren 32 Jahre alten Ehemann bewohnt wurde. In den Räumlichkeiten fanden die Beamten zwei Aufzuchtanlagen und insgesamt 132 Marihuanapflanzen vor, davon 46 Setzlinge und 25 bereits erntereife Pflanzen. Zudem beschlagnahmte die Polizei Konsumutensilien, mehrere Schreckschusswaffen, eine Armbrust und mehrere Messer. Der 32-jährige Ehemann kam noch während den polizeilichen Maßnahmen mit seinem Auto zum Haus gefahren. Hierbei konnten Hinweise erlangt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen das Ehepaar wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil übernommen.

